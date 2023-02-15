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Enkazda duygulandıran not: Burada kızım var lütfen

Hatay'ın Antakya ilçesinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği yıkılan binanın enkazına bırakılan, 'Burada kızım var lütfen' yazılı not, görenleri duygulandırdı.

Yayınlanma: 16:28 - 15 Şubat 2023 Güncellenme:
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Enkazda duygulandıran not: Burada kızım var lütfen

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da çok sayıda bina yıkıldı.

Akevler Mahallesi’nde yıkılan 7 katlı binanın enkazı altında kalan 15 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Enkazın üzerine, depremden kurtulan kişi tarafından yazıldığı tahmin edilen ‘Burada kızım var lütfen. 13.02.2023’ yazılı not görenleri duygulandırdı. (DHA)

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Hatay Kahramanmaraş
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