Erzincan’da iki otomobil çarpıştı bir kişi hayatını kaybetti
Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Şerif T’nin (55) kullandığı 06 DJ 8207 resmi plakalı araç, Erzincan-Sivas kara yolu Organize Sanayi Kavşağı’nda Burak Y. (35) yönetimindeki 24 DC 428 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada iki araç da refüje çıkarak durdu.
Ağır yaralanan Burak Y. ambulansla kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)