Esenyurt’ta metruk binada çıkan yangın üç binaya zarar verdi
Esenyurt'ta metruk binada başlayan yangın 3 binanın çatısını zarar verdi.
Yangın, saat 13.30 sıralarında İncirtepe mahallesi 368. Sokak’ta çıktı. 3 katlı metruk bina bilinmeyen sebeple yanmaya başladı. Yanan binanın bitişiğinde bulunan binadakileri tehdit edince çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri 3 binanın çatısını sıçrayan alevlere müdahale ederek söndürdü. Ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.
Alevlerin sıçradığı bina sakini Müftü Erdağı, “Çocukların bağırmaları ile yangın çıktığını dışarı bakınca anladık. Karşı binadan yan binalara alevlerin sıçradığını da sonradan fark ettik” ifadelerini kullandı. (DHA)