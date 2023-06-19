Esenyurt’ta yolun karşısındaki annesine koşarken araç çarptı… O anlar kamerada

Esenyurt'ta yolun karşısındaki annesinin yanına gitmek için, yoldan koşarak geçmeye çalışan 11 yaşındaki Muhammet A.'ya hafif ticari araç çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görgü tanığı Bekir Sancar, "Çocuk yola park edilmiş araçların içinden çıktı. Gelen araç zaten çok hızlı değildi. Göremedi çocuğu" dedi.

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Esenyurt’ta cuma günü 1357. Cadde’de kaldırımda yürürken yolun karşısındaki annesine doğru koşan Muhammet A.’ya hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Muhammet A., olayın şaşkınlığıyla ayağa kalkmaya çalıştı. O sırada küçük çocuğun yardımına çevredekiler koştu.

Muhammet A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Muhammet A.’nın bacağında kırık olduğu, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

“KALDIRIM KAPALI OLDUĞUNDAN YOLUN ORTASINDAN YÜRÜYORLAR”

Kazayı gören ve ilk müdahaleyi yapan esnaf Bekir Saraç, küçük çocuğun yol kenarına park edilen araçlar yüzünden çevreyi tam göremediğini belirterek, “11-12 yaşlarında bir çocuğa araba çarptı. Görünce ilk müdahaleyi ettik ama çocuk yola park edilmiş arabaların arasından çıktı. Gelen araç zaten çok hızlı değildi. 40-50 kilometre hızla geliyordu. Göremedi çocuğu. Kaldırımın ortasına doğru belediye yolu böldü. Kaldırım kapalı olduğundan çocuklar, gençler, insanlar yolun ortasından yürüyor. Bu bir sıkıntı. Burada daha önce de kaza oldu. Çünkü hep yolun kenarına araçlar park edilmiş. Çok geniş bir kaldırım var. Rica ediyoruz, kaldırımı açsınlar” dedi.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Muhammet A.’nın karşıya geçerken otomobilin çarptığı, yere düşen çocuğun ayağa kalkmaya çalıştığı, o sırada çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı. (DHA)