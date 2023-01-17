Eskişehir’de otopark ücretlerine zam

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı Ocak ayı meclis toplantısında, parkometre ücret tarifesine yüzde 60'a yakın zam yapıldı. Yeni düzenlemeye göre; 11 lira olan ilk saat ücreti 17 liraya, sonraki her saat için 6 lira olan tarife ise 10 liraya yükseldi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis toplantısında, parkometre ücret tarifesine yapılacak zamma ilişkin gündem maddesi kabul edildi.

OTOPARK ÜCRETLERİNE YÜZDE 60’A YAKIN ZAM YAPILDI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in mazeretli olması nedeniyle Başkan Vekili Aydın Ünlüce başkanlığında yapıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında, Eskişehir’deki cadde otoparklarını işleten Kentaş’ın talebi üzerine parkomat tarifesindeki artış gündeme geldi.

Oturumda, kentteki parkometre ücret tarifesine yapılacak zamma ilişkin görüşülen, ‘Parkometre ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’ gündem maddesi, oy birliğiyle kabul edildi.

Eskişehir’de cadde otoparklarını kapsayan ücret tarifesinde yüzde 60’a yakın bir zam gerçekleşti.

Buna göre 11 lira olan ilk saat ücreti 17 liraya, sonraki her saat için 6 lira olan tarife ise 10 liraya yükseldi. Eskişehir’de en son geçtiğimiz Temmuz ayında otopark ücretlerine zam yapılmıştı.