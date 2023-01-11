Fırtına Marmaris sahilini çöplüğe çevirdi

Muğla genelinde dün gece yaşanan fırtına ve yer yer aşırı yağış nedeniyle özellikle sahil ilçelerinde sıkıntılar yaşandı. Marmaris ilçesinin 11 kilometrelik sahili fırtınanın getirdiği atıklarla adeta çöplüğe döndü.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla genelinde dün gece fırtına ve yer yer aşırı yağış yaşandı. Özellikle sahil kesimlerinde saatte 50-60 kilometreyi bulan lodos etkili oldu.

Marmaris ilçesinin 11 kilometrelik sahil kesiminin büyük bir bölümü ise kıyıya vuran atıklardan dolayı adeta çöplüğe döndü. İlçeye 24 saatte metrekareye 109,5 kilogram yağış düştü. Meteoroloji yetkilileri yağışların aralıklarla süreceğini belirtti.

AŞIRI YAĞIŞ AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLADI

Meteoroloji yetkililerinin bir gün öncesinde yaptığı aşırı fırtına ve yağmur uyarısı dün (Salı) akşam saatlerinde yaşanmaya başladı. Özellikle sahil kesimlerinde saat 17.00 civarında başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde rüzgarın da etkisiyle daha da fazlalaştı. Marmaris ilçesinde fırtınanın saatte 60 kilometreye ulaşmasıyla birlikte üst katlardaki ev ve işyerlerinin bile cam ve kapılarında yağmur girdi.

Öte yandan önceki yıllarda yaşanan sel baskınlarının önlenmesi amacıyla belediye ekipleri sürekli çalışarak mazgal kapaklarının açık kalmasını sağladı. Bu sayede giderlerin tıkanmamasıyla su birikintileri oluşmadı.

MARMARİS SAHİLİ ÇÖP DERYASI OLDU

Lodosun etkisi saatte 50-60 kilometreyi bulduğu Marmaris'in merkezden İçmeler Mahallesi'ne kadar olan 11 kilometrelik sahil şeridi en fazla etkilenen yer oldu.

Daha önce denize inen kuru yapraklar ile birlikte denize atılan plastik şişeler, yoğurt kapları, tekne minderleri, ayakkabılar ve daha akla gelebilecek her türlü atık tüm sahili kapladı.

Bölgede yaşayan kuşlar atıklardan en fazla faydalanan kesim oldu. Bazı vatandaşların denizden gelen atıklar içerisinde kıymetli eşyalar aradıkları gözlendi.