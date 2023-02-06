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FSM’de şiddetli rüzgar nedeniyle römork yan yattı

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle, kamyonete bağlı boş römork köprü korkuluklarına doğru yan yattı. Römorkun köprüden uçmaması için halatlarla bağlandı. Ekiplerin çalışmasının ardından römork kaldırılırken, iki yönde de trafik yoğunluğu yaşandı

Yayınlanma: 11:04 - 06 Şubat 2023 Güncellenme:
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde sabah saatlerinde, Avrupa’dan Anadolu yakasına geçen kamyonete bağlı boş römork, köprü üzerinde sert rüzgar nedeniyle yan yattı.

Köprünün çelik halatlarına doğru yan yatan römorkun, denize uçmaması için halatla bağlandı.

Bir şerit trafiğe kapatılarak römorkun kaldırılması için çalışma başlatıldı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından römork kaldırılırken, her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşandığı görüldü. (DHA)

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