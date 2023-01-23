Gölcük’teki patlamanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde doğal gazdan kaynaklı patlamanın yaşandığı ev ile çevresindeki binalarda oluşan hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Binada yaşayanlar tahliye edilirken, çevredeki 5 binanın da hasar gördüğü belirlendi.

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Gölcük Kavaklı Mahallesi 100. Sokaktaki 3 katlı bir binanın 3’üncü katında dün gece doğal gaz kaynaklı patlama oldu. Patlamanın meydana geldiği dairede yaşayan Mikdat Ç. (41) ve annesi Hanım A. (65) ağır yaralandı. Vücutlarından yanıklar oluşan anne ve oğlu Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Dairede çıkan yangın ise itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Havanın aydınlanmasıyla ekiplerin bölgedeki çalışmaları da başladı. Polis olay yeri inceleme, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve AFAD ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. Ekipler, patlamanın yaşandığı bina ile çevresindeki 5 binada hasar oluştuğunu tespit etti. Patlama olan binada yaşayanların tahliye edilmesine karar verildi.

‘BASINÇLA EV YERİNDEN OYNADI’

Olayı anlatan bina sahibi Şehide Öztürk, “Gece saat 20.30 sıralarında evde oturuyorduk. Üçüncü katta kiracılar oturuyordu, patlama esnasında. Tamamen basınçla birlikte ev yerinden oynadı. Duvarların üzerimize geldiğini gördüm. Annemi ve babamı alıp dışarıya çıktığımda bizim binanın patladığını ancak o zaman fark ettik. Her tarafta cam kırıkları vardı ve yukarıdaki bir kadının çığlıklarını duyduk. Şu anda da evden eşyalarımızı alıyoruz” dedi.

PATLAMA KAMERADA





Patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde patlama anı ve sonrasında binadan yükselen alevler görülüyor. Görüntülerin devamında patlamayı duyan kişilerin olay yerine doğru koşuşturduğu panik anları da yer alıyor. (DHA)