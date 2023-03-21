Eski eşini camdan iterek öldürdüğü öne sürülen sanığa müebbet istemi

İstanbul Güngören'de boşandığı eşini camdan iterek öldürdüğü öne sürülen sanık hakkında "boşandığı eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Sadet Fidan’ın 2019’da boşandığı eşi Hüseyin Polat’ın kendisini arayarak öldürme tehditlerinde bulunduğu iddiasıyla 30 Mart 2022’de savcılığa başvurduğu anlatıldı.

Olay günü 30 Mayıs 2022’de yüksekten düşme ihbarı üzerine olay yerine giden ekiplerin Sadet Fidan’ın ağır yaralı halde buldukları ifade edilen iddianamede, çiftin oğulları ile sanık arasında ‘Annemi sen öldürdün’ şeklinde kavga çıktığı kaydedildi.

Kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, eski eşi Hüseyin Polat’ın da 31 Mayıs 2022’de tutuklandığı aktarılan iddianamede, maktulün ve sanığın çocuğu Oğuzhan Polat’ın ifadesine yer verildi.

“BABAMIN ANNEMİ PENCEREDEN ATTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Polat, uyuşturucu madde kullanan babasının çocukluğundan beri annesine şiddet uyguladığını ve hakaretler ettiğini belirterek, olay günü eve gittiğinde kendisine kapıyı açan olmadığını, camdan “Annenle işim var. Sen git, eve gelme.” diyen babasının 5 dakika sonra koşarak binadan çıkıp “Annen düştü” diye bağırdığını dile getirdi. Polat, babasının annesini pencereden attığını düşündüğünü kaydetti.

Sanık Hüseyin Polat ise ifadesinde, maktulle anlaşmalı boşandıklarını belirterek, “Yaklaşık 3-4 ay önce müstehcen içerikli video izlerken videodaki kişiyi eski eşime benzettim. Bu konuyla ilgili eski eşim ve oğlumla görüştüm. Olay günü eski eşimin evine gittiğimde video konusu açıldı. Tartışmaya başladık. O esnada gelen oğluma ‘Eve gelme, annenle işimiz var.’ dedim. Tam bu esnada, Sadet’i evde göremedim. Binanın arka bahçesinden bağrışma sesleri geldiği için o tarafa baktım. Sadet’in yerde yattığını gördüm. Hemen aşağıya indim. Pencereden eski eşimi atmadım. Muhtemelen yaşanan tartışma sebebiyle kendini attığını düşünüyorum.” beyanında bulundu.

İddianamede yer verilen olay yeri raporunda, mutfak ve lavabo çevresinde kan lekelerinin olduğu, banyo kapısı önünde bıçak bulunduğu, sanığın sol el baş parmağının maktulün ise kolları ve ellerinin sarılı olduğu belirtildi.

Sanığın, aralarında önceye dayalı husumet bulunan eski eşinin evine gittiği, tartışma sırasında bulunduğu dairenin arka penceresinden ittiği maktulün düşerek ölümüne sebebiyet verdiği dile getirilen iddianamede, sanık Hüseyin Polat’ın “boşandığı eşini kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. (AA)