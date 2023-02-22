Hakkari’de 3 okul, ‘deprem riski’ nedeniyle tahliye edildi

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından Hakkari merkez ile Yüksekova ilçesinde 3 okul, deprem riski taşıdığı gerekçesiyle boşaltıldı. Bu okullarda eğitim gören öğrenciler ise başka okullara nakledilecek.

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Hakkari’de dün Yüksekova ilçesindeki Selahattin Eyyubi Kültür Merkezi’nin tahliye edilmesinin ardından bugün de 3 okul, tedbir amacıyla boşaltıldı.

Hakkari Valiliğinin kararıyla Yüksekova ilçesi Yeşildere Mahallesi’ndeki Atatürk İlk ve Ortaokulu, Cemal Sala İlk ve Ortaokulu ile Hakkâri merkeze bağlı Akçalı Yatılı Bölge İlk ve Ortaokulu tahliye edildi.

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, bu hazırlıkları 4 yıldır yaptıklarını söyledi. Bölgede 49 yeni okul yaptıklarını, yazın ise 11 okulun güçlendirmesini gerçekleştirdiklerini belirten Gür, “Deprem olmadan önce aslında bizim çalışmalarımız vardı.

Bakanlığımızın politikası ve Hakkari Valimizin talimatları ile çalışmalar yapıyoruz. Biz sahadayız ve tedbir almamız gereken okullarla ilgili tedbirler alıyoruz. İhtiyaç halinde başka kararlar da alabiliriz. Hakkari ve Yüksekova’da 3 okulda tahliye kararı aldık” diye konuştu. (DHA)

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