Hatay’da minibüs garajı araç mezarlığına döndü

Hatay'ın Antakya ilçesindeki minibüs garajı, afetzedelere ait araçlar için kullanılıyor. Burada depremde kullanılamaz hale gelen araçlardan bazıları hurdacılara satılıyor, bazıları ise çekiciyle başka bölgelere taşınıyor.

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Hatay’da enkazdan çıkarılan araçlardan bazıları, depremden önce her gün onlarca minibüsün uğrak noktası olan ilçeler arası minibüs garajına götürülüyor.

Sahipleri, kullanılamaz hale gelen araçları burada hurdacılara satıyor. Bazıları ise onarılacak durumda olan araçlarını çekicilerle yakın kentlere götürüyor.

Çevre esnafından Mustafa Kargı, “Buradan ilçelere ve yakın illere giden minibüslerimiz vardı. Halk otobüsleri de bu garaja uğruyordu. Ancak artık bu halde geldi. Enkazın altında, binaların çevresinde kalan araçları ekipler buraya getiriyorlar. Araç mezarlığı gibi oldu” dedi.

‘KİMİ SATIYOR KİMİ DE ONARIYOR’

Çekici hizmeti veren Mustafa Erenulu ise vatandaşların araçlarını taşıdıklarını belirterek, “Çok acı bir durum. Biz buraya geldik. Mağdur vatandaşların araçlarını taşıyoruz. Buraya sahipleri geliyor emniyetten evrak alıyorlar. Ona istinaden araçlarını istedikleri yere bırakıyoruz. Genelde araçlarını onarmaya götürüyorlar. Sahipleri olmayan araçlar burada kalıyor. Yapılmayacak durumda olan araçlar da burada satılıyor. Onarılacak boyutta olanları da tamirhanelere taşıyoruz” diye konuştu. (DHA)

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