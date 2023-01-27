Abone Ol

Husumetlileri konuşmak için çağırdı, çıkan kavgada öldürüldü

Gaziantep'te husumetlilerinin konuşmak için çağırdığı 25 yaşındaki Mehmet Bulut, çıkan tartışmada av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

Yayınlanma: 12:34 - 27 Ocak 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Husumetlileri konuşmak için çağırdı, çıkan kavgada öldürüldü

Olay, dün Düztepe Mahallesi’nde meydana geldi. Para meselesi nedeniyle husumet yaşadığı kişiler, 1 çocuk babası Mehmet Bulut’u konuşmak için çağırdı. Bulut ile husumetlileri arasında tartışma çıktı. Bu sırada Bulut, av tüfeği ile vuruldu.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Mehmet Bulut, bu sabah yoğun bakımda hayatını kaybetti. Mehmet Bulut’un cenazesi, otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

Adana'da husumetli ailelerin silahlı kavgası: 4 yaralı, 3 gözaltıİlginizi ÇekebilirAdana'da husumetli ailelerin silahlı kavgası: 4 yaralı, 3 gözaltı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Çocuk Gaziantep para Polis Sağlık son dakika
X Reklam