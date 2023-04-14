İnşaattaki su birikintisinde cesedi bulunan çocuk toprağa verildi
Sultanbeyli'de inşaat alanındaki su dolu çukurda cesedi bulunan 4 yaşındaki Adem Kavçin, son yolculuğuna uğurlandı.
Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi’nde yaklaşık 3 ay önce durdurulan inşaatta yağmur suyu ile dolu çukur 4 yaşındaki Adem Kavçin’in ölümüne neden oldu. Çukura düştüğü belirtilen çocuk boğularak öldü. Aile inşaatı yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.
Otopsi işlemlerinin ardından 4 yaşındaki Adem Kavçiv’in cenazesi Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii’ne getirildi. Burada cuma namazından ardından cenaze namazı kılındı. 4 yaşındaki Adem Kavçin’in cenazesi Osmangazi mezarlığına defnedildi. (DHA)