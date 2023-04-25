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İş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti. 

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İş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti

Yeni Mahallesi Hüdai Oral Caddesi’nde sahibi olduğu pastanenin önünde oturan Doğan Göktaş (43), yanına gelen Halil İbrahim O. tarafından tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vuruldu.

Şüpheli olay sonrası otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki incelemede 7 boş kovan tespit edildi.

Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Göktaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi kısa süre sonra 2711 Sokak’ta yakaladı. Söz konusu araçtaki incelemede suç aleti tabanca da ele geçirildi.  (AA)

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