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Isınmak için yaktıkları ateşe tiner döken işçi yaralandı

Aksaray Cezaevi şantiyesinde çalışan işçilerin ısınmak için tenekede yaktıkları ateşe tiner dökülünce parlama oldu. Tineri döken el, yüz ve ayağında yanıklar oluşan işçi Ömer Kaya (45) hastaneye götürüldü. .  

Yayınlanma: 16:41 - 31 Ocak 2023 Güncellenme:
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Isınmak için yaktıkları ateşe tiner döken işçi yaralandı

Olay, saat 10.00 sıralarında Aksaray Konya kara yolu üzerinde bulunan  Aksaray Cezaevi şantiyesinde meydana geldi. Cezaevinde kaynak işi yapan işçilerin, ısınmak için tenekede yaktıkları ateşe tiner dökülünce parlama oldu.

Tineri döken işçi Ömer Kayanın el, yüz ve ayağında yanıklar oluştu. Arkadaşlarının müdahale ettiği Kaya, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)

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