İşitme engelliye ‘Eşime baktın’ dayağı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, özel temizlik şirketine bağlı çalışan, sokakta görevli işitme engelli İbrahim Kerem Yıldırım, yakınından geçerken eşine baktığı iddiasıyla kimliği belirsiz kişi tarafından darbedildi. Yıldırım, saldırgandan şikayetçi oldu.

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İskenderun Belediyesi’ne taşeron hizmet veren temizlik şirketine bağlı olarak sokakta çalışan işitme engelli İbrahim Kerem Yıldırım, Süleymaniye Mahallesi’nde markete girdi. Market önünde çay içen Yıldırım, iddiaya göre, bu sırada eşiyle yolda yürüyen kişinin saldırısına uğradı.

Eşine baktığı iddiasıyla kimliği belirsiz kişi tarafından darbedilen Yıldırım, çevredekilerin araya girmesiyle hastaneye kaldırıldı.

İşitme Engelliler Derneği Başkanı Mehmet Çörtük ile Yönetim Kurulu üyelerinin evinde ziyaret ettiği İbrahim Kerem Yıldırım, “İşitme engelli olduğum halde bana vurması yasak, kendini üstün görmemeli ve vurmamalıydı. Bunu bilerek yaptıysa cezasını çekmeli. Markette domates ve salatalıklara bakarken daldım. ‘Ben engelliyim’ dedim, anlamadı. ‘Sen benim karıma mı baktın’ diye yüzüme 2 kez yumruk, göbeğime tekme attı. Ben orada bulunan kadına bakmışım, onun için beni dövdüğünü söylüyor. Bu tamamen yalan, olayın hukuki anlamda peşini bırakmayacağım” dedi.

İşitme Engelliler Derneği Başkanı Mehmet Çörtük de olaya tepki göstererek, işitme engellilere dikkat çekip, herkesin daha özenli davranması gerektiğini kaydetti.

Anne Meryem Yıldırım ise “Oğlum büyüdüğü sokağı temizliyor, market tanıdık, çay ikram ediyor. Alışveriş için oğlum dışarı çıkıyor, o esnada o kişi karısıyla beraber dışarıdaymış. Oğluma direkt sataşıyor, Ben işitme engelliyim dediği halde hiç aldırış etmeden çocuğumu darbediyor. Bahanesi karısına baktığıymış. Böyle bir çocuk değildir benim oğlum. Asla kimsenin ne ırzına ne de namusuna dönüp de bakan biri değil. Özellikle marketçi, onu ikaz ediyor, ‘vurma işitme engelli’ diyor. Buna rağmen oğluma hem silah gösteriyor hem de darp ediyor. Oğlumun 12 yıllık evlilikleri var. Ben sonuna kadar davacıyım diye konuştu.

Öte yandan burnu ve gözleri moraran İbrahim Yıldırım’a, doktor tarafından 5 günlük ‘çalışamaz’ raporu düzenlendiği öğrenildi. (DHA)