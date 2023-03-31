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İskenderun’da sahil banındaki suların bir kısmı çekildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun'da, sağanak ve lodos nedeniyle 2 gün önce su altında kalan kıyı şeridindeki caddelerin bir kısmında sular çekildi.

Yayınlanma: 12:12 - 31 Mart 2023 Güncellenme:
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İskenderun’da sahil banındaki suların bir kısmı çekildi

Su birikintisinin yoğun olduğu Atatürk Bulvarı ile Anıt Meydanı’nda Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin su tahliye çalışması sürdü.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesine ait araçlar da tahliye çalışmalarına destek verdi.

Çalışmalar sonucu bulvarın bir kısmında sular çekildi. Suyun yoğun olduğu kısımda ise araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanak ve lodos nedeniyle 29 Mart’ya kıyı şeridindeki bazı caddeler su altında kalmıştı. İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, aynı gün bölgede yaptığı açıklamada, altyapının çöktüğünü ve çalışamaz durumda olduğunu, her lodos estiğinde denizin karaya doğru yükseldiğini belirtmişti. (AA)

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