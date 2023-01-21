İstanbul’da çoban yem ayrıştırma makinesine düştü
Arnavutköy'de ahırda çalışan çoban yem ayrıştırma makinesine düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan çobanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Fatih Mahallesi’nde bulunan bir ahırda çalışan yabancı uyruklu kişi, hayvanlara yem vermek için saat 11.00 sıralarında ayrıştırma makinesini çalıştırdı. Çoban kısa süre sonra makinenin içerisine düştü.
Durumu fark eden ahırdaki diğer kişiler, çobanın yardımına koşarak, makineyi durdurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından makineden çıkarılan çoban, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan çobanın hastanedeki tedavisi devam ediyor. Jandarmanın olayla ilgili çalışma başlattı.
Öte yandan yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çevredekilerin koşarak olayın yaşandığı yere gittiği ve çobanı sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştığı görülüyor. (DHA)