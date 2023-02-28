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İstanbul’da korkunç kaza: TIR yolcu minibüsüne çarptı

İstanbul Büyükçekmece'de, D-100 Karayolu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR refüjü aşarak yan yoldaki yolcu minibüsüne çarptı. Kazada 1 yolcu yaralandı.

Yayınlanma: 16:44 - 28 Şubat 2023 Güncellenme:
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İstanbul’da korkunç kaza: TIR yolcu minibüsüne çarptı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Büyükçekmece D – 100 Karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi.

Kayganlaşan yolda şoförünün kontrolünü kaybettiği 63 NU 881 plakalı TIR,  refüjü aşarak yan yoldaki yolcu minibüsüne çarptı.

Kazada minibüsteki 1 yolcu hafif yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis kazaya ilişkin çalışma başlattı. (DHA)

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