İstanbul’da korkunç kaza: TIR yolcu minibüsüne çarptı
İstanbul Büyükçekmece'de, D-100 Karayolu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR refüjü aşarak yan yoldaki yolcu minibüsüne çarptı. Kazada 1 yolcu yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Büyükçekmece D – 100 Karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi.
Kayganlaşan yolda şoförünün kontrolünü kaybettiği 63 NU 881 plakalı TIR, refüjü aşarak yan yoldaki yolcu minibüsüne çarptı.
Kazada minibüsteki 1 yolcu hafif yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis kazaya ilişkin çalışma başlattı. (DHA)