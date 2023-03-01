İstanbul’da korkutan görüntü! Yeraltı kabloları patladı

İstanbul'da yeni yapılan binaya bağlanan yeraltı elektrik kabloları kısa devre yaparak yanarken, peş peşe patladı. Patlamalar mahallede korkuya neden oldu.

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Avcılar Denizköşkler Mahallesi Seçkin Sokak’ta kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen henüz içinde kimsenin oturmadığı binaya bağlanan yeraltı kabloları saat 22.30 sıralarında kısa devre yaptı.

Duman çıkması ardından aralıklarla patlamalar oldu. Yer altındaki kabloların kıvılcımlar çıkararak uzun süre patlamalara yol açması üzerine korku içerisinde evlerinden sokağa çıkan çevredeki binalarda oturanlar elektrik kurumuna ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İtfaiye ekibi çok kısa süre içerisinde gelirken, yeni binanın çatı yağmur tahliye borusunun toprak halindeki zeminin altına döşenen kabloların ıslanması sonucu kabloların kısa devre yaptığı belirlendi.

İtfaiye erleri yolu araç ve yaya trafiğine kapatırken, yağmur tahliye borusunun yeraltı kablosunun bulunduğu yere su akıtmasını durdurmaya ve kürekle kuru toprak alarak patlama olan yere döküp müdahale etti. Patlama ve yangının önemli ölçüde durması ardından itfaiye ayrılırken elektrik görevlileri de daha sonra gelerek inceleme yaptı. (DHA)