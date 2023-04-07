İstanbul’da otomobil iki araca çarptı: 2’si çocuk 4 yaralı

Kartal'da sokaktan caddeye giren otomobil önce cipe ardından karşı şeride geçerek otomobile çarptı. Kazada 2 çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza saat 14.30 sıralarında Kartal Orhantepe Mahallesi Üsküdar Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, caddede Kartal yönüne doğru ilerleyen Semanur Kalkanoğlu yönetimindeki 34 AN 1668 plakalı otomobil, İtir sokaktan caddeye girmek üzere olan Emre Özkurt yönetimindeki 34 GAV 402 plakalı cipe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek Yalçın Köksoy yönetimindeki 34 FEZ 466 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, Tuna Küçük isimli çocuk, Mira Küçük isimli bebek, Hatice Küçük ve sürücü Semanur Kalkanoğlu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya karışan cip sürücüsü Emre Özkurt, “Ben yola çıkarken, araç sağ taraftan bana çarptı. Daha sonra duramadı karşı yönden gelen araca çarptı. İki yaralı kadın vardı. Bir beyefendi vardı o şu an iyi gözüküyor. 2 çocuk vardı. Onlarda bir şey yok gibi” dedi. (DHA)