İstanbul’da PKK operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube müdürlüklerince PKK/KCK terör örgütü mensuplarının tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında; daha önce örgüt içerisinde silahlı faaliyette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen bir kişinin cep telefonu incelemeye alındı.

Cep telefonunda yapılan incelemelerde teröristlerle çekilen fotoğraf karelerindeki şüpheliler ile hakkında terör örgütü üyesi oldukları yönünde ihbar bulunan şüpheliler tespit edildi.

Polis ekipleri, bu şüphelilerin yakalanması için bu sabah çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)