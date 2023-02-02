İstanbul’da sahte içki operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul'da sahte içki üreterek piyasaya süren kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, 5 ton 305 litre alkol ele geçirildi.

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İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda, dezenfektan ve yüzey temizleyicisi adı altında etil alkol üretimi yapıldığını ve etil alkollerin farklı şehirlerde, sahte içki üretimi yapan kişilere 5 litrelik bidonlar içerisinde kargo aracılığı ile gönderildiğini tespit etti.

Çalışmaların sonucunda Ataşehir ve Pendik’te belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 5 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değerinin 1 milyon lira olduğu değerlendirilen 5 ton 305 litre alkollü sıvı, 28 alkol aroması, 112 boş bidon, 400 bidon kapağı, 34 etiket ile alkollerin nakliyesinde kullanılan araç ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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