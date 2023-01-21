Abone Ol

İstanbul’da sahte motor yağı operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonla, tanınmış markalara ait motor yağlarının sahtesini üreterek piyasaya süren şüpheli yakalandı. Operasyonda üzerinde farklı markalara ait ambalaj ve etiketlerin basılı olduğu 70 bin litre madeni motor yağı ele geçirildi. 

Yayınlanma: 08:54 - 21 Ocak 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İstanbul’da sahte motor yağı operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri A.A.’nın ünlü markalara ait motor yağlarının sahtesini üretip piyasaya sürdüğü bilgisini aldı. Alınan bilgi kapsamında araştırmalara başlayan jandarma ekipleri, söz konusu motorin yağının Ataşehir’de bulunan bir işyerinde üretildiğini tespit etti.

Operasyon için düğmeye basan ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda; üzerinde farklı markalara ait ambalaj ve etiketlerin basılı olduğu 70 bin litre madeni motor yağı ele geçirildi.

Yakalanan A.A., “Marka ve Patent Kanunu”na muhalefet suçundan adli makamlara sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma devam ediyor. (DHA)

Jandarma operasyonunda sahte motor yağı ele geçirildiİlginizi ÇekebilirJandarma operasyonunda sahte motor yağı ele geçirildi
Ataşehir istanbul motorin operasyon son dakika
X Reklam