İstanbul’da tarihi eser operasyonu: Hayvan postları ele geçirildi

İstanbul’da tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yapan polis, Silivri’de bir adrese operasyon düzenledi. Baskında Roma, Yunan ve Osmanlı dönemlerine ait eserler bulundu. Aynı adreste yapılan aramalarda, uluslararası sözleşmelere göre avlanması ve satışı yasak olan hayvanlara ait postlar da bulundu.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi., “2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçlarına karşı çalışma yapan polis Silivri'de bir adres belirledi.

Yapılan çalışmaların ardından adrese operasyon düzenlendi. Baskında, Roma, Bizans, Osmanlı dönemlerine ait 55 amfora, Hristiyanlık kültürüne ait ikonalar, musluk başları, ahşap terazi, alem ve su terazileri ele geçirildi.

HAYVAN KÜRKLERİ BULUNDU

Aramada ayrıca yaban hayvanlarını korumak için yapılan uluslararası anlaşmalara göre avlanması ve satışı yasak hayvanların postları da bulundu.

Adreste 81 leopar kürkü, karaca ve tilki tahnitleri, kafatasları, alageyik trofe ve çeşitli hayvan boynuzları ele geçirildiği öğrenildi. Konuyla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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