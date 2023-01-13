İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 176 gözaltı

İstanbul genelinde dün uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 26 kilo uyuşturucu, 84 bin adet uyuşturucu hap ve 7 adet otomatik silah ele geçirildi. 176 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçu ile ilgili tespit edilen şüphelilere yönelik geniş kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde dün yapılan operasyonların uyuşturucu satıcıların organizasyonlarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik gerçekleştirildiği kaydedildi.

SİLAH VE UYUŞTURUCU

176 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtilen operasyonlarda; 23 kilo marihuana, 3 kilo kokain, 84 bin 325 adet ecstasy ve captagon hap, 7 adet otomatik tabanca, 32 adet 9×19 mm fişek, 1 adet tabanca, 2 adet hassas terazi, 30 bin TL ve 100 dolar ele geçirildiği belirtildi.