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İzmir’de 1 ton sahte etil alkol ele geçirildi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir depoya düzenlenen baskında 1 ton sahte etil alkol ve 49 bin 500 etiket ele geçirildi.

Yayınlanma: 11:18 - 01 Şubat 2023 Güncellenme:
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı’da bir depoda vatandaşların içki yapımında kullanmaları için ‘el dezenfektanı’ adı altında etil alkol üretip satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen operasyonda 1 ton sahte etil alkol ve 49 bin 500 adet etiket ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)

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