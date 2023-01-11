İzmir’de 74 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'in Gaziemir ve Konak ilçelerinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 74 kaçak göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziemir ve Konak’ta belirlenen adreslere 4 farklı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 74 kaçak göçmen yakalandı.
Yapılan aramalarda ise 55 can yeleği ,10 şambrel, 1 bot motoru, 18 metrelik bot, 2 kürek, 40 litre benzin, 6 minibüs, 20 bin lira, 500 dolar ve 100 Euro ele geçirildi.
Operasyonda 8 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 2’si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)