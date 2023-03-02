İzmir’de geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
İzmir'in Bornova ilçesinde, geri dönüşüm tesisindeki akaryakıt tankında yangın çıktı. İtfaiye ekibi, yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından alevleri söndürdü.
Pınarbaşı semti Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan geri dönüşüm tesisindeki akaryakıt tankında, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri, sevk edildi.
Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyeciler de yangına müdahale etti. Alevler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoya sıçramadan söndürüldü.
Yaralananın olmadığı yangın, çevrede paniğe neden olurken, tesiste maddi meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)