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İzmir’de sokakta tabancayla vurulan Türkmenistanlı öldü

İzmir'in Çiğli ilçesinde, sokak ortasında tabancayla vurulan Türkmenistan uyruklu Kamil Gasanbekov, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayınlanma: 15:09 - 14 Ocak 2023 Güncellenme:
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İzmir’de sokakta tabancayla vurulan Türkmenistanlı öldü

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Küçük Çiğli Mahallesi 8710’uncu Sokak’ta meydana geldi. Türkmenistan uyruklu tesisat ustası Kamil Gasanbekov, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokak ortasında tabancayla vuruldu.

Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekibi, yaralı Gasanbekov’u ambulansla Çiğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak Gasanbekov, kurtarılamadı. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

İzmir’in Çiğli ilçesinde, sokak ortasında tabancayla vurulan Türkmenistan uyruklu Kamil Gasanbekov’un cinayet şüphelisi olarak vatandaşı B.H., yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)

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izmir Polis Sağlık Türkmenistan
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