Kavga sonrası beyin kanaması geçiren kadın öldü

Antalya'da kuzeninin eşi ile kavga ettikten sonra beyin kanaması geçiren Kamuran Uluca, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, 23 Aralık günü Elmalı ilçesinde yaşandı. Kamuran Uluca, kapı komşusu ve kuzeninin eşi Ö.G. ile çocuk yüzünden tartıştı. Çocuğuna karışılmasına kızan Ö.G., iddiaya göre Uluca’ya iki kez odun fırlatıp, evine girdi.

Bir süre sonra evden çıkan 27 yaşındaki Ö.G., polis merkezine gidip Kamuran Uluca’dan şikayetçi oldu. Ö.G.’nin şikayeti üzerine darp raporu alınan Uluca, hastanede fenalaştı.

Kalbi duran Uluca’nın, beyin kanaması geçirdiği belirlendi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Uluca, dün gece yaşamını yitirdi.

“BAŞINA ODUN İSABET ETTİ”

Kavga sırasında Kamuran Uluca’nın başına odun isabet ettiğini iddia eden manevi kızı Aylin Kulalı, şunları söyledi:

– Uluca, kuzeninin eşi Ö.G. ile çocuk yüzünden tartışmaya başlamış. Kuzeni kanser hastası olduğu için ‘Babana çok fazla eziyet etme içeri gir’ diye uyarmış. Bunun üzerine Ö.G. dışarıya çıkarak ‘Sen kim oluyorsun ki benim çocuğuma bağırıyorsun’ diye bağırmış, her iki taraf karşılıklı kavga etmeye başlamış.

– Olay sonrası Ö.G. karakola gidip şikayetçi olmuş. Bunun üzerine polis eve gelip annemi polis merkezine davet etmiş. Annemi darp raporu için hastaneye götürmüşler. Hastanede ‘Başım çok ağrıyor’ diye bir ağrı kesici yaptırıyor. Sonrasında fenalaşıyor. Bunun üzerine entübe bir şekilde tıp fakültesine sevk ediyorlar. (DHA)