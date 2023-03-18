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Kayıp Ömer’i öldürüp, cesedini Fırat Nehri’ne atmışlar

Gaziantep'te kendisinden bir haftadır haber alınmayan Ömer Yılmaz'ın başından tabancayla vurulup, cesedinin Fırat Nehrine atıldığı belirlendi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Yayınlanma: 14:27 - 18 Mart 2023 Güncellenme:
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Kayıp Ömer’i öldürüp, cesedini Fırat Nehri’ne atmışlar

Gaziantep’te yaşayan ve turistlik bölgelerde garson olarak çalışan Ömer Yılmaz, 11 Mart günü evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi, Yılmaz için kayıp başvurusunda bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ömer Yılmaz’ın son zamanlarda görüştüğü kişilerle irtibat kurarak soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler, soruşturma kapsamında İslim Y. ve Ali T.’yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Ömer Yılmazın tabancayla başından vurulup, cesedinin Fırat Nehrine atıldığı belirlendi. Ekiplerin çalışmasıyla Ömer Yılmazın cesedi, gece saatlerinde nehirden çıkarıldı.

Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Ömer Yılmaz’ın cenazesi, yakınlarına teslim edilirken, 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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