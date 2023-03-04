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Kereste taşıyan gemi yan yattı

Antalya açıklarına demirleyen 'General Cargo Hasan' isimli kuru yük gemisi, taşıdığı kereste yükün kayması sonucu tehlike atlattı. Geminin mürettebatı, güvenli bir şekilde yükün doğrultulmaya çalışıldığını, yardıma ihtiyaç olmadığını bildirdi.

Yayınlanma: 17:04 - 04 Mart 2023 Güncellenme:
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Antalya açıklarına dün akşam saatlerinde gelen ‘General Cargo Hasan’ isimli kereste yüklü gemi, yükünün kayması sonucu yan yattı.

Antalya Limanı’na 6,2 kilometre açıktaki geminin mürettebatı, güvenlik amacıyla can yeleklerini giyip geminin arka tarafına toplandı. İhbar üzerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, bir botla bölgeye gidip, gemiye çıkarak inceleme yaptı.

Mürettebat, geminin güvenli bir şekilde yükünün doğrultulmaya çalışıldığını, yardıma ihtiyaç olmadığını bildirdi. (DHA)

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