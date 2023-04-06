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Kocaeli’de 4 katlı binada yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'de 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangında 1'i çocuk 2 kişi dumandan etkilendi.

Yayınlanma: 09:05 - 06 Nisan 2023 Güncellenme:
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Gebze ilçesine bağlı Köşklüçeşme Mahallesi 512 Sokak’ta R.G’ye ait 4 katlı binanın giriş katında bulunan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızlıca müdahale ederek 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen R.G ve 4 yaşındaki oğlu sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı. (AA)

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