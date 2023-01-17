Kocaeli’de otobüs şoförüne saldıran şüpheli yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde özel halk otobüsü şoförü Cengiz Yeler'e yumrukla saldıran E.B. gözaltına alındı. E.B.'nin araca binmeden önce otobüsü yumrukladığını belirten Yeler, 'Beni niye almıyorsun?' diyerek tepki gösterdiğini, ücret için kart basmadığını, ardından da kendisine saldırdığını söyledi.

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Gültepe Mahallesi’nde dün meydana olayda, özel halk otobüsü şoförü Cengiz Yeler, E.B. isimli bir yolcunun saldırısına uğradı. E.B.’nin yumruk darbeleriyle yaralanan Yeler hastaneye kaldırıldı, E.B. ise polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Meslektaşları, bugün Cengiz Yeler’e destek vermek için İzmit Batı Terminali’nde toplandı.

‘KÜFREDEREK, ARABAYA BİNDİ’

Hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra yaşadığı olayı anlatan Cengiz Yeler, “Sıkıntı olmasın diye hep alttan aldım. Yolcu insin, gitsin diye gereken sabrı gösterdim. Ama o böyle yapmadı. Beni darp etti. Olayın öncesinde Orduevi’nde arabaya eliyle vurdu. Ben de durup, ‘Hayırdır?’ dedim. ‘Beni niye almıyorsun?’ diye sordu. Ben de ‘El kaldırmadın. İşaret etsen alırdım’ dedim. Küfrederek, arabaya bindi. Kart basması gerektiğini söyledim. Ama ‘Feleği gelse, kart basmam’ dedi. O şekilde yukarıya kadar gittik. Bana, ‘Arabadan in’ dedi. Ben de inmedim, ‘Yürü git. Çocuksun’ dedim. Bizim kooperatifimizin adı lekelenmesin diye durdum. Ben de onu darbedebilirdim. Bırakmadı ki; direksiyondan çıkayım. Sonra böyle oldu. Yapacak bir şey yok” dedi.

‘ARAÇLARIMIZI ÇEKECEĞİZ’

Şehir içi Otobüsçüler ve Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Niyazi Yağız ise “Hunharca, vahşice yapılan bu olayı şiddetle kınıyoruz. Bizim şoförlerimiz hizmet için sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar yoldalar. Şoförlerimizi birileri darp etsin diye göndermiyoruz. Bu konuyla alakalı hukukçumuza gerekli talimatı verdik. Hukuki açıdan sonuna kadar arkasında olacağız. Şoförlerimizin arkasındayız. Gerek emniyete gerekse büyükşehir belediyesine gerekli yazılarımızı yazdık. Bu ilk değil. Fakat son olmasını bekliyoruz. Aksi takdirde, böyle olaylar devam ederse; o bölge veya bölgelerden araçlarımızı çekeceğiz” diye konuştu.

‘ESEFLE VE ŞİDDETLE KINIYORUZ’

Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt da “Bu olayı esefle ve şiddetle kınıyoruz. Arkadaşımızın sonuna kadar arkasındayız. Kanuni yolla, ne gerekiyorsa oda ve kooperatifler birliği olarak arkadaşlarımızın arkasındayız. Bizim amacımız sadece evimize ekmek getirmek. Başka hiçbir amacımız yok. Fakat bu zor şartlarda yaptığımız bu görevin karşılığı bu olmamalıydı. Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Esnaf Pdası olarak arkadaşımıza yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz” dedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kocaeli İzmit’te, özel halk otobüsü şoförü Cemil Yeler’e saldıran E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.B., polise verdiği ifadede; Yeler’in araçta tek yolcu olması nedeniyle “Şimdi oraya kadar senin için mi gideceğim? Bu saatte Gültepe’de ne işin var? Niye gidiyorsun?” dediğini, kendisinin de sinirlenerek saldırdığını söyledi. (DHA)