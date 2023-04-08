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Konya’da arkadaşların tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde Bayram Ersoy, tartıştığı arkadaşı Vehbi Akkurt'u tabancayla başından vurarak öldürdü.

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Konya’da arkadaşların tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Olay, gece saatlerinde Atlantı Mahallesinde meydana geldi. Mahallenin dışında arazide sohbet eden Bayram Ersoy ile arkadaşı Vehbi Akkurt arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavga sırasında Ersoy, arkadaşı Akkurt’u belinden çıkardığı tabancayla başından vurdu. Kanlar içinde yerde kalan Akkurt olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından Bayram Ersoy, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Jandarmada sorgusu tamamlanan Ersoy adliyeye sevk edildi. (DHA)

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