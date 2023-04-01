Kredi kartı dolandırıcılarına ‘Gün batımı’ operasyonu: 8 tutuklama

İzmir'e gelen yerli ve yabancı turistlere ait banka ve kredi kartlarıyla mobil bankacılık şifrelerini çeşitli yöntemlerle ele geçiren çeteye yönelik düzenlenen 'Gün Batımı' operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 16 kişiden 8i tutuklandı, 8'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘Nitelikli yağma’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması’, ‘Kasten yaralama’, ‘Tehdit’ ve ‘Banka ve kredi kartları kanuna muhalefet’ suçlarını işlediği belirtilen H.A. liderliğindeki çeteye yönelik, 28 Mart’ta, ‘Gün Batımı’ adı verilen operasyon düzenledi.

İzmir’de 12 iş yeri ve 25 eve baskın yapan ekipler, hakkında gözaltı kararı bulunan, aralarında kadınların da olduğu 26 şüpheliyi yakaladı.

Çetenin, İzmir’e gelen yerli ve yabancı turistlere ait banka ve kredi kartlarıyla mobil bankacılık şifrelerini çeşitli yöntemlerle ele geçirdiği belirtildi. Çete üyelerinin, bazı kişileri ‘korkutma, sindirme, darp ve tehdit ederek’, bazılarını ‘içkilerine uyuşturucu ve uyarıcı madde katıp’ şifrelerini aldığı ifade edildi.

Çete üyelerinin, anlaştıkları kişilere ait birden fazla pos cihazından para çektiği ayrıca yine şikayetçilere ait hesaplardan yüksek meblağda paraların kendi banka hesaplarına transfer ettiği belirlendi.

Şüphelilerin birçok kişiyi dolandırıp 1 milyon lira tutarında haksız kazanç elde eden çete üyelerinin, bu parayı kendi aralarında para transferi ve pos çekimi yaparak paylaştığı kaydedildi.

Şüphelilerin ifadelerinden, şifrelerini ele geçirmek istedikleri kişilerin içeceklerine ‘kokusuz aseton’ kattıkları da ortaya çıktı. Böylelikle algılama yetenekleri zayıflayan kişilerin şifrelerinin daha kolay ele geçirildiği anlaşıldı.

Şüphelilerden 10u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 16 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8’i tutuklanırken, 8’i adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (DHA)

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