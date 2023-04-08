Kütahya’da korkunç kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Kütahya'da aynı yönde giden iki otomobilin çarpıştığı kazada İnci Soysal hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

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Kaza, gece yarısı sıralarında Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Ulusoy kavşağı mevkisinde meydana geldi. Afyonkarahisar’a giden Ali Erdem Ayyıldız idaresindeki 03 ADD 441 plakalı otomobil, aynı yöne giden Erkan Karagöz yönetimindeki 43 HB 307 plakalı otomobille çarpıştı.

Karagözün kullandığı otomobil, savrularak refüje çıkıp, takla atarak, ters döndü. Kazada, araçtan fırlayan İnci Soysal hayatını kaybetti. Otomobillerdeki Erkan Karagöz, Mustafa Ulu, İsmail Osman Çakır, Ümit Akboğa, Duygu Soysal ve Yusuf Sefa Tuncel yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Polis, kazanın ardından olay yerinden yaya olarak kaçan sürücü Ali Erdem Ayyıldız’ın yakalanması için çalışma başlattı.

HAZİRANDA EVLENECEKLERDİ

Hayatını kaybeden İnci Soysalın cenazesi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. İnci Sosyal ile yaralanan Mustafa Ulu’nun bir süredir nişanlı olduğu ve haziran ayında düğün yapmayı planladıkları öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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