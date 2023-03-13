Son dakika… Malatya’da yıkılan binalarla ilgili aranıyordu, Samsun’da yakalandı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca depremlerde yıkılan, ölüm veya yaralanmaların olduğu binalar yönünden başlatılan soruşturma kapsamında aranan V.A., Samsunda yakalanarak gözaltına alındı.

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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen; depremlerde yıkılan, ölüm veya yaralama meydana gelen binalar yönünden başlatılan soruşturma kapsamında V.A.yı, Samsun’un Atakum ilçesine bağlı Körfez Mahallesinde yakalayarak gözaltına aldı.

İnönü Üniversitesinde öğretim görevlisi olan ve bir dönem Malatya İnşaat Mühendisleri Odası başkan yardımcılığı yapan V.A., Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminde (SEGBİS) ifadesi alınmak üzere Samsun Adliyesine sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca depremlerde yıkılan, ölüm ve yaralanmaların olduğu binalar yönünden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, İnönü Üniversitesinde öğretim görevlisi ve bir dönem Malatya İnşaat Mühendisleri Odası başkan yardımcılığı yapan V.A., sevk edildiği Samsun Adliyesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminde (SEGBİS) verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı. (DHA)