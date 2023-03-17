Mardin’de dereye düşen 11 yaşındaki Fatma aranıyor
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dün yağışla debisi yükselen dereye düşen Fatma Sezer'i (11) arama kurtarma çalışması, ikinci günde de devam ediyor.
Olay, dün saat 13.00 Kızıltepe ilçesinin kırsal Çatalca Mahallesi’nde meydana geldi. Fatma Sezer, köprüden geçerken dengesini kaybedip, yağış nedeniyle debisi yükselen Cırcıp Deresine düştü.
İhbarla olay yerine AFAD, UMKE, Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri ile Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekibinden dalgıçlar sevk edildi. Ekipler, Fatma Sezer için arama kurtarma çalışması başlattı. Fatma Sezer’i arama kurtarma çalışmaları ikinci günde de devam ediyor. (DHA)