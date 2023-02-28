Maske uyarısı yapan hasta bakıcıyı döven sanığa istenen ceza belli oldu

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde maskeyi doğru takması için uyarıda bulunan hasta bakıcıyı darbettiği iddia edilen Furkan Toraman'ın davasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Furkan Toraman'ın iki suçtan 11 yıla kadar hapsini isterken, kendisine karşılık veren hasta bakıcı Rıfat Babayiğit'in de 1 yıl 6 aya kadar hapsini talep etti.

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İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, birbirlerinden şikayetçi olan Furkan Toraman ve Rıfat Babayiğit katılmadı.

Duruşma savcısı mütalaasında, tüm dosya kapsamından Furkan Toraman’ın “Tehdit” ve “Kasten yaralama” suçlarını işlediğinin anlaşıldığını belirterek 3 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, Rıfat Babayiğit’in de “Basit yaralama” suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Rıfat Babayiğit’in avukatı Ezel Demirkol, müvekkilinin yüzünde sabit iz kaldığını belirterek hüküm kurulurken bunun dikkate alınmasını gerektiğini söyledi. Avukat Demirkol, Furkan Toraman tarafından müvekkiline yönelik saldırı olduğunu, müvekkilin kendisine yapılan saldırıyı defetmeye çalıştığı elinde silah veya bant makinesi olmadığının kamera kayıtlarında da görüldüğünü belirterek müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Mahkeme, Furkan Toraman’ın avukatına mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre, hasta bakıcı Rıfat Babayiğit ile saldırgan Furkan Toraman “müşteki-şüpheli” sıfatıyla yer aldı. İddianamede, 25 Eylül 2020’de taraflar arasında maske takılmaması nedeniyle tartışma yaşandığı, Furkan Toraman’ın tehdit ettiği kaydedildi.

Tartışmanın bunun üzerine kavgaya döndüğü ve tarafların karşılıklı olarak birbirlerini darp ettikleri anlatıldı. Rıfat Babayiğit’in, adli tıp raporunda göz korneasının zarar gördüğü ve yaralamanın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek nitelikte hafif olmadığı vurgulandı.

Tartışma nedeniyle hasta bakıcı Rıfat Babayiğit’in, elindeki bant makinasıyla kendisine saldırdığını ve sırtında yara olduğunu iddia eden ve sırtında sıyrık izleri belirlenen Furkan Toraman’ın ise hafif derecede yaralandığı ve şikayetçi olmadığı belirtildi.

Hasta bakıcı Rıfat Babayiğit’in “Basit yaralama” suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi istenirken, Furkan Toraman’ın ise “Yaralama” ve “Tehdit” suçlarından 2 yıldan 6 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Olay sonrası tutuklanan Furkan Toraman, 7 Mayıs 2021 tarihindeki duruşmada tahliye edilmişti. (DHA)