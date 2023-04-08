Abone Ol

Mersin Limanı’nda 97,5 kilo kokain ele geçirildi

Mersin polisinin, limana gelen bir konteynerde narkotik köpeği Miror ile yaptığı aramada 97,5 kilo kokain ele geçirildi.

Yayınlanma: 15:55 - 08 Nisan 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Mersin Limanı’nda 97,5 kilo kokain ele geçirildi

Mersin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerinin ortak çalışmasının ardından Mersin Limanında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Ekvadorun Guayaquil Limanı’ndan gelen bir konteynerde narkotik köpeği Miror ile arama yapıldı. Aramada 86 paket halinde toplam 97,5 kilo kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. (DHA)

Türkiye'ye gönderilen 2.3 ton kokaini ele geçirdilerİlginizi ÇekebilirTürkiye'ye gönderilen 2.3 ton kokaini ele geçirdiler

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam