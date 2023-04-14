Mersin Limanı’nda ele geçirilen 97,5 kilo kokaine 2 gözaltı
Mersin'de polisin, limana gelen konteynerde narkotik köpeği Miror ile yaptığı aramada ele geçirilen 97,5 kilo kokainle ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.
Mersin ve İstanbul emniyetinin ortak çalışmasının ardından Mersin Limanına gelen bir gemiye 8 Nisan’da operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Ekvadorun Guayaquil Limanı’ndan gelen gemideki konteynerde narkotik köpeği Miror ile arama yapıldı. Aramada 86 paket halinde toplam 97,5 kilo kokain ele geçirildi.
Operasyonla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında T.M. ve A.B. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)