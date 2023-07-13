Son dakika… Milas’ta bilanço sanılandan büyük!..

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi Adabükü Mevkii’nde başlayan ve Meşelik mahallesine kadar giden yangın bölgesinde inceleme yapan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki "Yangında 170 hektar alan zarar gördü” diye konuştu. Yanan alanlar havadan görüntülendi.

Yaşar ANTER

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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi Adabük Mevkii'nde başlayan ve Meşelik mahallesine kadar giden yangın bölgesinde inceleme yaptı.

170 HEKTAR ALAN YANDI

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, yanan bölgeleri helikoptele havadan inceledi. Ardından Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ndeki Gökçeler Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklama yapan Tiryaki şunları söyledi:

“Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de iklim değişiklikleriyle birlikte ülkenin bir tarafında sıcaklar, yangınlar varken, bir tarafında taşkınlar ve selle boğuşuyoruz. Dünyanın birçok yerinde bunları yaşıyoruz.

Doğa olaylarıyla mücadele ederek, alışarak yaşayacağız. Orman yangınları son yıllarda bütün dünyanın gündeminde. Çok yakın zamanda Kanada'da uzun süren orman yangınları, ABD'de hava kirliliğine neden olacak kadar uzun süren orman yangınları devam ediyor.

Ülkemizde yangın sezonu başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak her yıl hazırlıklarımız vardı ama 2021 yılındaki büyük yangınlardan sonra aldığımız tedbirlerle geçen yılı önceki yıllara nazaran daha iyi geçirdik. Bu yıl inşallah daha da az zayiatla geçireceğiz ama hemen hemen her gün ülkenin bu bölgesinde yangınlar çıkıyor”

“KENDİ FİLOMUZU OLUŞTURUYORUZ”

Alınan tedbirlerle hava gücünü artırdıklarını belirten Tiryaki, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kendi hava filomuzu oluşturuyoruz. Skorsky helikopterimiz TUSAŞ'ta kendi imkanlarımızla üretilen ve envanterimize katılan helikopterdir. Dünkü yangında 72 sorti yaptı. Hem gündüz hem de gece çalışabilen bir helikopter.

Günde 7'den fazla yangın çıkıyor ve büyük bölümü insan kaynaklı. İnsanlarımızın ihmali nedeniyle çıkıyor. Bazıları ise elektrik hatlarındaki arızalardan kaynaklı olabiliyor. Vatandaşımızı da buradan uyarmak istiyoruz.

Memleketimizin zenginliği, ‘yeşil vatan' dediğimiz ormanlarımız bizden sonraki nesillere aktaracağımız, bizden önceki ecdadımızdan bize kalan bir miras. Bunları korumak durumundayız. TUSAŞ'tan 2 helikopteri teslim aldık, 3'üncüsünü alacağız. 2,5 ton su atan 20 uçak satın aldık.

Bunların 4'ü teslim edildi ve peyderpey geliyor. Önümüzdeki günlerde yine TUSAŞ'tan 10 adet yerli ve milli helikopterimiz gelecek. Geçmiş yıllara göre büyük operasyonel gücümüz var. Her türlü hava koşullarına hazırız.

Yangınlar çıkar çıkmaz hemen müdahale ediliyor. Ekiplerimiz en küçük ihbarı bile değerlendiriyor. Buraya gelirken dünkü yangın bölgesine yakın bir alanda duman gördük. Açıkçası korkmuştuk ancak bölgede ekipler müdahalede bulunuyordu”

Yanan alanlar havadan görüntülendi.

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