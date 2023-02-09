Minik Yade, tatile gittiği Hatay’daki depremde yaşamını yitirdi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir ilkokulun 2. Sınıfında öğrenim gören Yade Hilal Özcan'ın annesi ile birlikte tatil için gittiği Hatay’da enkaz altında kalarak yaşamını yitirmesi öğrenci ve öğretmen arkadaşlarını üzüntüye boğdu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurunun kızı olan Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi Yade Hilal Özcan tatil için annesi Ayşegül Özcan ile birlikte gittiği Hatay'da akrabalarının evinde yaşamını yitirdi.
Minik Yade'nin ölüm haberi okulundaki arkadaş ve öğretmenlerini üzüntüye boğdu. Okul öğretmenlerinden Hilal Sezgin “Ülkemizin yaşadığı deprem felaketi çok büyük ve acı. Olayın şokundan bizlerde yaşarken minik Yade'nin ölümü hepimizi derinden yaraladı. Öğrencimiz Yade ve yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabırlar diliyoruz” dedi. Yade Hilal Özcan’ın Hatay’da toprağa verildiği belirtildi.