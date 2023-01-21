Mısır yüklü TIR’dan 5 milyon liralık kaçak cep telefonu çıktı

Osmaniye'de polisin durdurduğu mısır yüklü TIR'da yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan gümrük kaçağı 283 akıllı cep telefonu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

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Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, otoyol üzerinde oluşturulan uygulama noktasında kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik şüpheli araç ve kişiler üzerine çalışma başlattı. Uygulama noktasına giriş yapan ve plakası açıklanmayan T.Ş.’nin kullandığı mısır yüklü TIR, durduruldu.

Iraktan ülkeye giriş yaptığı belirlenen ve sürücüsünün şüpheli tavırlar sergilediği TIR, detaylı arama yapılmak üzere emniyet otoparkına çekildi. TIR’da yüklü olan mısır, iş makinesi ile boşaltılırken, aracın çeşitli bölümlerine gizlenen, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 283 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Konuyla ilgili sürücü T.Ş. ve yanında yolcu olarak bulunan Y.Ş., ‘kaçakçılık’ suçundan gözaltına alındı. Ele geçirilen kaçak cep telefonlarına el konulurken, 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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