Muğla’da ailelerin sokak kavgasında 1 ölü 2 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde bu sabah saatlerinde iki aile arasında meydana gelen bıçaklı silahlı kavgada bir kişi öldü 2 kişi ağır yaralandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi 9. Sünnetçi Sokak'ta bu sabah saatlerinde iki aile arasında meydana gelen sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgaya ailelerin yakınları da karıştı.

Kavga sırasında silahla karnından vurulan Melikşah Yıldız ile bıçakla yaralanan B.K. ve H.K. olay yerine gelen ambulanslarla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Silahla vurulan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayları güçlükle yatıştırabildi.

Çıkan kavganın ardından polisin 7 kişiyi gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Mahallede olayların büyümemesi için geniş güvenlik önlemi alındığı belirtildi.