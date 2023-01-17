Muğla’da fren yerine gaza basan sürücü sarnıcın üzerine uçtu
Muğla’nın Bodrum ilçesinde 68 yaşındaki kadın sürücü fren yerine gaza basınca su sarnıcının üzerine düştü. Otomobilin yuvarlanmasını sarnıcın yanındaki ağaç önledi. Kadın sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Kumbahçe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bugün öğleden sonra meydana gelen kazada 68 yaşındaki Meliha K. kullandığı 34 ET 2155 plakalı otomobil ile alışverişe çıktı.
Meliha K. süpermarketin önünde park edeceği sırada fren yerine aniden gaza basınca önce kaldırıma çıktı oradan tarihi su sarnıcının üzerine düştü.
Sarnıcın yanında bulunan bir teknenin üzerine düşen ardından ağaca takılarak takla atmaktan kurtulan kadın sürücüyü vatandaşlar otomobilin içerisinden çıkardı.
Olay yerine gelen ambulans ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde olayın şokunu uzun süre atlatamayan Meliha K. daha sonra ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Meliha K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı polisin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı belirtildi. Kazada su sarnıcı, otomobil ve üzerine düştüğü tekne zarar gördü.