Muğla’da limanda tur teknesi battı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde limanda su alan tur teknesi battı. Tur teknesi için kurtarma çalışmaları başlatılırken, teknenin pompalama mekanizmasında meydana gelen arıza nedeni ile battığı açıklandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki limanda bağlı bulunan 14 metrelik Aybel isimli günübirlik tur teknesi bu sabaha karşı battı. Vatandaşların haber vermesi üzerine belediye, liman ve sahil güvenlik ekipleri denizde akaryakıt kirliliğine karşı bariyer çekerek önlem aldı.
Batan teknenin yanında bulunan teknelerin bölgeden uzaklaştırılmasının ardından dalgıçlar tarafından kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Teknenin sahili Ali Karaçuhalı kurtarma çalışmalarını izlerken “Büyük ihtimalle sifon yaparak yani pompalama mekanizmasındaki bir arıza nedeni su alarak teknemiz battı. Önce suyu boşaltacağız ardından vinç aracılığı ile denizden kurtarıp bakım ve onarımını yapacağız” diye konuştu. Sahil güvenlik olayla ilgili soruşturma başlattı.