Muğla’da seyir halinde yanan TIR otomobilin üzerine devrildi

Muğla’nın Milas –İzmir karayolunda yanan TIR aynı yönde giden otomobilin üzerine devrildi, otomobildeki üç kişi yanmaktan son anda kurtarıldı.

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Eğridere Köyü yakınlarında Milas- İzmir karayolunda meydana gelen kazada Mehmet C.'nin kullandığı 48 VD 440 plakalı TIR bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

TIR yolun kenarına çekmeye çalışan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde seyretmekte olan M.İ.'nin kullandığı 34 TM 4649 plakalı aracın üzerine devrildi.

Kazayı gören vatandaşların polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bir yandan soğutma çalışması yaparken bir yandan otomobilde bulunan üç kişiyi çıkarmayı başardı.

Otomobilde bulunan ve yaralanan üç kişi ambulanslarla Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Milas- İzmir yolu bir süre tek taraflı olarak trafik akışına kapatıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.